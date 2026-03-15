Ограничения сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Данные меры были введены из-за атаки беспилотников на Москву, которая началась 14 марта. Более чем за сутки было уничтожено 95 летевших к столице БПЛА.

В Шереметьево предупреждали о возможном длительном ожидании при обслуживании рейсов и корректировках в расписании полетов. Представители аэропорта порекомендовали пассажирам узнавать данные о статусе рейсов через коммуникационные каналы авиакомпаний.

