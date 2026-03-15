В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза

Возгорание произошло на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка из-за падения фрагментов БПЛА. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы.

Кроме того, в Тихорецком районе обломки беспилотника повредили две линии электропередач высокого напряжения. Однако аварийно-восстановительные работы смогут провести лишь после завершения осмотра территории.

В ночь на 15 марта во время отражения атаки БПЛА один из дронов попал в жилой дом в Советском районе Волгоградской области. В результате оказались выбиты стекла в некоторых квартирах. Из-за случившегося никто не пострадал.

