Психолог Савенко: сальса, бачата и танго помогут улучшить социальные навыки

Танец – это естественный способ не только размяться, но и вернуть контакт с собой через тело, а также снизить уровень стресса, рассказали психологи. В Международный день танца расскажем, почему стоит как можно чаще посвящать время такой активности.

Борьба с гиподинамией

Международный день танца ежегодно отмечается 29 апреля. Праздник, инициированный в 1982 году, посвящен всем стилям и направлениям. Дата выбрана неслучайно: это день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, который вошел в историю как "отец современного балета".

Как рассказал Москве 24 врач травматолог-ортопед Артем Катулин, заниматься танцами на любительском уровне можно практически всем.





Артем Катулин травматолог-ортопед Если у человека нет острых сердечных состояний или тяжелых пороков сердца, а также недавно перенесенных травм, в том числе позвоночника, то такие тренировки допустимы как хороший способ разнообразить повседневную жизнь.

Однако все зависит от стиля танца и нагрузки. Например, пациентам, у которых были переломы или проблемы с сердечно-сосудистой системой, стоит выбирать спокойные варианты, не требующие поддержек, резких и экстремальных движений, подчеркнул врач.

"В целом нагрузку подбирает тренер, особенно если речь идет о новичках. Также самому танцору следует внимательно следить за своим состоянием и реагировать на ухудшение, если оно появляется", – отметил эксперт.

Катулин добавил, что при отсутствии противопоказаний танцы рекомендованы людям с малоподвижным образом жизни. Такой вид активности подразумевает работу с мышцами и дыханием, поэтому хорошо борется с последствиями гиподинамии, с которой часто сталкиваются, например, офисные работники.

Мягкий способ войти в контакт

В свою очередь, психотерапевт и супервизор Наталия Савенко отметила в разговоре с Москвой 24, что танцы считаются одним из самых естественных способов вернуть контакт с собой через тело. Во время движения под музыку спадает накопленное напряжение и проходит подавленная агрессия.





Наталия Савенко психотерапевт, супервизор Танец снижает уровень тревоги и стресса, помогает проживать и выражать эмоции, усиливает чувство "я есть", возвращает ощущение живости.

Кроме того, благодаря танцу можно улучшить социальные навыки и побороть замкнутость, однако здесь важен не столько стиль, сколько формат движения. Тем, кто хочет научиться контакту, доверию и границам, Савенко рекомендовала попробовать парные танцы – сальсу, бачату и танго.

"Это мягкий способ войти в контакт для людей с тревогой в общении. Сначала идет взаимодействие с телом и только потом появляется уверенность в коммуникации", – рассказала Савенко.

В свою очередь, все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими, в момент активности могут возникнуть мысли: "Я среди людей, и я здесь уместен". А танцевальные практики, где больше задействована импровизация, снижают страх оценки и совершения ошибки, потому что появляется возможность выражать себя без строгих правил и ограничений, подчеркнула специалист.

"Если человек привык все контролировать, то именно такие занятия помогут отпустить напряжение и дать выход эмоциям", – добавила эксперт.

По словам специалиста, первый положительный эффект от танцев заметен уже после одной-двух тренировок длительностью примерно 60 минут: становится легче дышать, снижается напряжение, появляется больше энергии.

"В этом вопросе важны регулярность занятий и контакт с собой. Иногда даже 20–30 минут систематических занятий могут дать больше, чем редкие длительные тренировки", – добавила психотерапевт.

Психолог Инна Полянская также добавила в разговоре с Москвой 24, что большую роль играет ритм музыки, поскольку происходит прямое воздействие на центр удовольствия. Приятная мелодия снижает уровень кортизола (гормон стресса) и способствует общему успокоению.

"При этом необходимость следить за вдохами и выдохами, которые синхронизируются с движениями, а также ритмом эффективно снижают тревогу", – подчеркнула специалист.

Хорошим терапевтическим эффектом обладает и танец с закрытыми глазами. Его можно исполнять под любимую музыку: в такой момент человек "ловит свою волну" и делает то, что хочет тело в настоящий момент, заключила психолог.

