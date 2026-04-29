29 апреля, 12:40

Психолог Савенко: сальса, бачата и танго помогут улучшить социальные навыки

В ритме музыки: какие социальные навыки помогут развить танцы

Танец – это естественный способ не только размяться, но и вернуть контакт с собой через тело, а также снизить уровень стресса, рассказали психологи. В Международный день танца расскажем, почему стоит как можно чаще посвящать время такой активности.

Борьба с гиподинамией

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Международный день танца ежегодно отмечается 29 апреля. Праздник, инициированный в 1982 году, посвящен всем стилям и направлениям. Дата выбрана неслучайно: это день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, который вошел в историю как "отец современного балета".

Как рассказал Москве 24 врач травматолог-ортопед Артем Катулин, заниматься танцами на любительском уровне можно практически всем.

Если у человека нет острых сердечных состояний или тяжелых пороков сердца, а также недавно перенесенных травм, в том числе позвоночника, то такие тренировки допустимы как хороший способ разнообразить повседневную жизнь.
Артем Катулин
травматолог-ортопед

Однако все зависит от стиля танца и нагрузки. Например, пациентам, у которых были переломы или проблемы с сердечно-сосудистой системой, стоит выбирать спокойные варианты, не требующие поддержек, резких и экстремальных движений, подчеркнул врач.

"В целом нагрузку подбирает тренер, особенно если речь идет о новичках. Также самому танцору следует внимательно следить за своим состоянием и реагировать на ухудшение, если оно появляется", – отметил эксперт.

Катулин добавил, что при отсутствии противопоказаний танцы рекомендованы людям с малоподвижным образом жизни. Такой вид активности подразумевает работу с мышцами и дыханием, поэтому хорошо борется с последствиями гиподинамии, с которой часто сталкиваются, например, офисные работники.

Мягкий способ войти в контакт

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В свою очередь, психотерапевт и супервизор Наталия Савенко отметила в разговоре с Москвой 24, что танцы считаются одним из самых естественных способов вернуть контакт с собой через тело. Во время движения под музыку спадает накопленное напряжение и проходит подавленная агрессия.

Танец снижает уровень тревоги и стресса, помогает проживать и выражать эмоции, усиливает чувство "я есть", возвращает ощущение живости.
Наталия Савенко
психотерапевт, супервизор

Кроме того, благодаря танцу можно улучшить социальные навыки и побороть замкнутость, однако здесь важен не столько стиль, сколько формат движения. Тем, кто хочет научиться контакту, доверию и границам, Савенко рекомендовала попробовать парные танцы – сальсу, бачату и танго.

"Это мягкий способ войти в контакт для людей с тревогой в общении. Сначала идет взаимодействие с телом и только потом появляется уверенность в коммуникации", – рассказала Савенко.

В свою очередь, все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими, в момент активности могут возникнуть мысли: "Я среди людей, и я здесь уместен". А танцевальные практики, где больше задействована импровизация, снижают страх оценки и совершения ошибки, потому что появляется возможность выражать себя без строгих правил и ограничений, подчеркнула специалист.

"Если человек привык все контролировать, то именно такие занятия помогут отпустить напряжение и дать выход эмоциям", – добавила эксперт.

По словам специалиста, первый положительный эффект от танцев заметен уже после одной-двух тренировок длительностью примерно 60 минут: становится легче дышать, снижается напряжение, появляется больше энергии.

"В этом вопросе важны регулярность занятий и контакт с собой. Иногда даже 20–30 минут систематических занятий могут дать больше, чем редкие длительные тренировки", – добавила психотерапевт.

Психолог Инна Полянская также добавила в разговоре с Москвой 24, что большую роль играет ритм музыки, поскольку происходит прямое воздействие на центр удовольствия. Приятная мелодия снижает уровень кортизола (гормон стресса) и способствует общему успокоению.

"При этом необходимость следить за вдохами и выдохами, которые синхронизируются с движениями, а также ритмом эффективно снижают тревогу", – подчеркнула специалист.

Хорошим терапевтическим эффектом обладает и танец с закрытыми глазами. Его можно исполнять под любимую музыку: в такой момент человек "ловит свою волну" и делает то, что хочет тело в настоящий момент, заключила психолог.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

