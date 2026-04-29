29 апреля, 15:26Наука
Американка Дениз Бернхем войдет в экипаж российского корабля "Союз МС-30"
Основной состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-30", который отправится на Международную космическую станцию (МКС), пополнится астронавтом NASA Дениз Бернхэм из США. Это следует из заявления на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Вместе с ней участниками миссии станут космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Константин Борисов.
Немногим ранее на МКС отправилась ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34". Космический аппарат стартовал с космодрома Байконур и примерно за девять минут вывел "Прогресс" на околоземную орбиту.
Всего корабль совершил 33 витка вокруг Земли и в автоматическом режиме состыковался с модулем "Звезда" российского сегмента станции. Он доставил на борт станции свыше 2,5 тонны грузов.
При этом ключевой новинкой стал новый скафандр "Орлан-МКС" № 8. Помимо этого, грузовик пополнил запасы МКС топливом для дозаправки, кислородом для поддержания атмосферы и другим.