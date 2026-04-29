29 апреля, 16:54

Захарова обвинила Турцию и Болгарию в содействии ущербу Черному морю

Фото: mid.ru

Черноморским странам НАТО после атаки БПЛА ВСУ на Туапсе нужно задуматься о том, что они занимаются поддержкой террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что страны – члены НАТО, которые расположены на берегу Черного моря, должны разделять ответственность за решения, принимаемые государствами Альянса по "накачке режима" президента Украины Владимира Зеленского вооружением.

Захарова также указала на то, что своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и информационной помощью данные страны содействуют тому, что по Черному морю наносится экологический удар.

"Кто-нибудь думает в Болгарии, в Турции на этот счет? Кто-то задает вопросы, на что они вообще, забирая у своих налогоплательщиков, переводят деньги туда, в адрес Банковой? Видимо, не думают, но надо бы подумать", – отметила дипломат.

По ее словам, эта ситуация говорит о "террористической сущности" Киева, а также о том, что международные организации, в том числе экологические, полностью игнорируют преступления Украины.

Захарова также напомнила, что Владимир Путин сказал о том, что удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.

Из-за нескольких украинских атак по НПЗ на всей территории Туапсинского муниципального округа действует режим ЧС регионального уровня. Пожар на территории НПЗ в Туапсе начался 28 апреля после падения обломков очередного сбитого БПЛА. Огонь распространился на двухэтажный многоквартирный дом, но жильцов на тот момент уже эвакуировали. Возгорание удалось локализовать.

