Делегация из Геленджика отправилась в Туапсе для помощи в ликвидации ЧП

Сотрудники администрации Геленджика, ЖКХ, а также спасательных служб отправились в Туапсе для оказания помощи в ликвидации ЧП. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал главы Геленджика Алексея Богодистова.

В делегацию также вошли представители внутригородских округов и строительной сферы курорта. Они будут помогать туапсинцам справляться с вызовами в ежедневном формате.

"Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне", – подчеркнул Богодистов.

Украинские беспилотники вновь нанесли удар по Туапсе 28 апреля. Вражеские аппараты удалось сбить, однако из-за падения обломков на НПЗ начался пожар.

В связи с этим на территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня. Владимир Путин уже получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в городе. Комментируя ситуацию, глава государства указал, что удар украинских дронов по Туапсе потенциально грозит экологическими последствиями.