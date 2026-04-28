МЧС РФ наращивает силы для ликвидации ЧП в Туапсе

МЧС РФ наращивает свои силы для ликвидации последствий украинского удара по НПЗ в Туапсе. Об этом заявил глава ведомства Александр Куренков.

По его словам, группировка будет увеличена на 300 человек, в том числе 40 водолазов для ликвидации возможных утечек нефти. Также к месту ЧП будут переброшены боновые заграждения.

Куренков подчеркнул, что МЧС контролирует ситуацию в Краснодарском крае. В ближайшее время будут определенные результаты работы специалистов.

О прилете украинских дронов на Краснодарский край стало известно 28 апреля. БПЛА удалось сбить, но из-за падения обломков на НПЗ в Туапсе начался пожар.

В результате ЧП обошлось без пострадавших, но местные власти приняли решение эвакуировать людей из домов, расположенных вблизи места возгорания.

Вскоре на всей территории Туапсинского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.