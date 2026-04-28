В Туапсе эвакуируют жителей домов рядом с загоревшимся НПЗ

В Туапсе проводится эвакуация жителей домов рядом с НПЗ, где произошел пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

Пункт временного размещения расположен на базе местной школы № 6.

"На данный момент его (пожар. – Прим. ред.) тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат", – уточнил глава региона.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко добавил, что эвакуация проводится в целях обеспечения безопасности. Власти призывают местных жителей следовать всем рекомендациям.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Всего силы ПВО за минувшую ночь сбили 186 украинских дронов над территорией России. В частности, БПЛА самолетного типа были уничтожены, помимо Кубани, над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.