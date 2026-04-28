Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 09:29

Происшествия

В Туапсе эвакуируют жителей домов рядом с загоревшимся НПЗ

Фото: ТАСС/АР Рhoto

В Туапсе проводится эвакуация жителей домов рядом с НПЗ, где произошел пожар после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

Пункт временного размещения расположен на базе местной школы № 6.

"На данный момент его (пожар. – Прим. ред.) тушат 164 человека, привлечено 46 единиц техники. С места в постоянном режиме докладывают о развитии ситуации. В ближайшее время группировку дополнительно увеличат", – уточнил глава региона.

Глава Туапсинского округа Сергей Бойко добавил, что эвакуация проводится в целях обеспечения безопасности. Власти призывают местных жителей следовать всем рекомендациям.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

Всего силы ПВО за минувшую ночь сбили 186 украинских дронов над территорией России. В частности, БПЛА самолетного типа были уничтожены, помимо Кубани, над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

