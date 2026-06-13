Мирный житель погиб при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мирный житель погиб в результате атаки украинских БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края. Об этом на своей странице в MAX сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Предварительно, еще три человека пострадали, добавил он. Они получают необходимую помощь.

Кроме того, при падении фрагментов беспилотника загорелся морской терминал. По словам губернатора, в тушении возгорания задействованы 96 человек и 30 единиц техники.

Ранее в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Разумному в Белгородской области пострадала девятимесячная девочка. Вражеский дрон атаковал торговый центр. Также травмы получили пять мирных жителей, в том числе два ребенка.

