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30 июля, 06:59

Происшествия

Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 28 человек

Фото: ТАСС/EPA/RODRIGO REYES MARIN

Число погибших в результате мощного землетрясения в префектуре Кумамото на юго-западе Японии составило 28 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции генсек японского правительства Минору Кихара.

"Согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек", – цитирует Кихару РИА Новости.

Он пояснил, что смерть могла наступить как непосредственно во время подземных толчков, так и по косвенно связанным причинам. В частности, речь идет о так называемом "синдроме экономкласса" – резком ухудшении здоровья или обострении хронических заболеваний при ночевке в машине без медицинской помощи.

Кроме того, пять человек находятся в тяжелом состоянии из-за полученных травм и ранений, добавил генсек.

Два мощных землетрясения произошли в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю 28 июля. Первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй, зафиксированный примерно через час, – 6,1.

В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмологические события привели к пожарам, повреждению дорог и мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах.

Помимо этого, в результате землетрясения взрыв произошел в крупном торговом центре Aeon в городе Касима. Несколько человек погибли, само здание получило серьезные повреждения.

В РСТ сообщили об отсутствии обращений от российских туристов из-за землетрясения в Японии

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