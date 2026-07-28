Fuji: несколько человек погибли при взрыве в японском ТЦ после землетрясения

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По меньшей мере несколько человек погибли в результате взрыва в торговом центре Aeon на японском острове Кюсю, случившегося после землетрясения. Об этом сообщил телеканал Fuji.

Причина взрыва пока не установлена. На кадрах с вертолетов, снятых местными СМИ, видно, что здание получило серьезные повреждения. Одна из стен частично обрушилась, обнажив металлический каркас, также сильно пострадала крыша.

По словам министра обороны Синдзиро Коидзуми, для спасения людей из-под завалов направлены силы самообороны Японии.

Взрыв в крупном торговом центре Aeon в японском городе Касима произошел 28 июля. Уточнялось, что в ТЦ расположены супермаркет, магазины одежды, рестораны и кинотеатр. Пока неизвестно, связан ли инцидент с землетрясением.

СМИ писали, что из-за случившегося турист из РФ застрял в поезде, находившемся в районе толчков. Мужчина рассказал, что он вместе с другими пассажирами находился внутри состава, людей не выпускали наружу. При этом уточнялось, что из российских туристов никто не пострадал.

В этот же день в районе префектуры Кумамото произошли сразу два землетрясения. Магнитуда первого толчка достигла 7,1. Второе событие последовало примерно через час. Его магнитуда составила 6,1.

Серия толчков вызвала пожары, повреждения дорог, а также отключения электричества в некоторых районах. По данным медцентра Яцусиро в городе Хикава, ранения получили свыше 50 человек. Пострадавшие были оперативно госпитализированы.

Кроме того, метеорологи предупредили о возможных повторных толчках до 7 баллов в течение недели. Горожан и туристов призвали сохранять осторожность в ближайшие дни.