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28 июля, 15:56

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Эксперт Усманов: нашествие скворцов в Московском регионе обусловлено обилием корма

Эксперты объяснили нашествие скворцов в Московском регионе

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Большое количество скворцов в столичном регионе связано с высокой выживаемостью птенцов в предыдущие годы, обилием корма и благоприятной погодой. Об этом Агентству "Москва" сообщили опрошенные эксперты.

"Это естественный, прогнозируемый всплеск численности. <...> Высокая выживаемость птенцов в предыдущие два года привела к тому демографическому пику, который мы видим сейчас. Это не аномалия, а индикатор того, что экосистема сработала эффективно", – рассказал член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Кроме того, мягкая зима и ранняя весна в 2026 году позволили скворцам раньше и более концентрированно вернуться после миграции. Птицы не тратили много сил на борьбу с холодами и быстрее приступили к поиску пищи.

Эксперт добавил, что во время выкармливания птенцов пара взрослых птиц способна съедать до 300–350 граммов майских жуков, гусениц совок и слизней в день. Однако сейчас этот период завершился, и подросшие птенцы начали самостоятельно искать корм, в том числе ягоды и созревающие зерновые культуры.

По словам агронома Елизаветы Тихоновой, дополнительной причиной большого количества скворцов мог стать успешный сезон размножения. Она предположила, что в этом году у птиц могло быть два выводка.

Она также пояснила, что молодые скворцы сейчас учатся перемещаться большими стаями, поэтому на найденный источник пищи могут одновременно прилетать десятки особей.

Для защиты урожая эксперты посоветовали заранее устанавливать мелкоячеистую сетку и использовать звуковые отпугиватели. При этом тактику рекомендуется периодически менять, поскольку скворцы быстро привыкают к статичным чучелам и другим постоянным раздражителям. Также птиц можно отвлечь от урожая, оставив для них отдельное дерево с ягодами, например рябину или иргу.

Усманов предупредил, что травить и отстреливать скворцов, а также использовать клеевые ловушки нельзя. Такие методы могут навредить другим видам птиц, которые держатся вместе со стаями скворцов. По словам эксперта, во второй половине августа или начале сентября птицы начнут перемещаться на юг.

Ранее на Камчатке на Халактырском пляже обнаружили массовую гибель морских птиц. Не менее 14 мертвых особей на разных участках побережья. После публикации в СМИ на место выехали представители краевого Минсельхоза, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Специалисты отобрали патологический материал для проверки на особо опасные заболевания.

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