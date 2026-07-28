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28 июля, 17:54

Общество

Студент в Верховном суде добился отмены правил, по которым его выселили из общежития

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Верховный суд России удовлетворил иск студента Артема Дубинина, который оспорил правила внутреннего распорядка университета после выселения из общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Руководство университета выселило студента из общежития за то, что он не проживал в комнате более двух месяцев. Дубинин указал, что отсутствовал во время летних каникул, и обратился в Верховный суд с требованием признать положения правил недействующими.

По мнению студента, выселение из общежития не может применяться как дисциплинарное взыскание по решению руководства образовательного учреждения. Он также отметил, что расторжение договора найма в таком случае должно проходить в судебном порядке.

Верховный суд признал оспариваемые правила недействующими. В инстанции пояснили, что документ не был зарегистрирован в установленном порядке и поэтому не мог регулировать права и обязанности студентов.

Ранее Минобрнауки России предложило ввести экспериментальный тип студенческого жилья – университетские гостиницы с хорошей мебелью, качественным ремонтом и доступной стоимостью. Эксперимент планируется провести до 2028 года в нескольких заинтересованных вузах, находящихся под патронажем ведомства. Статус университетской гостиницы смогут получить только недавно построенные общежития или те, где прошел капитальный ремонт.

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