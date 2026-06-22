Университет правительства Москвы открыл набор на новый учебный год

Фото: университет правительства Москвы

Университет правительства Москвы открыл свои двери для абитуриентов. Он приглашает к обучению тех, кто планирует связать свое будущее с развитием города и современным управлением. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В текущем учебном году 100 человек смогут получить грант на бесплатное обучение по программам бакалавриата. Прием заявок уже идет и продлится до 21 июля. Уже более 30 лет университет правительства Москвы готовит специалистов, которые становятся частью команды столицы и делают ее еще удобнее для миллионов жителей.

Образовательные программы сочетают в себе лекции и семинары с практической деятельностью. Во время учебы студенты будут включаться в исследовательскую работу и проводить реальные городские проекты на стажировках в органах власти и организациях столицы.

При этом грантовая программа университета охватывает 6 направлений бакалавриата: экономика, государственное и муниципальное управление, управление персоналом, юриспруденция, международные отношения и менеджмент.

Чтобы претендовать на получение гранта, у абитуриента должно быть не менее 210 баллов ЕГЭ суммарно по трем профильным предметам. Также необходимо подготовить портфолио с индивидуальными достижениями и успешно пройти два конкурсных этапа: видеоинтервью и очную деловую игру.

Ректор университета Василий Фивейский подчеркнул, что важна не только академическая успеваемость, но и внутренняя мотивация кандидатов, а также их готовность работать на благо города.

"Мы ищем не просто студентов, а будущих лидеров, способных принимать взвешенные решения и действовать в условиях неопределенности", – добавил он.

Лекции и мастер-классы в университете проводят не только профессора и ученые, но и руководители московских ведомств и специалисты органов власти и подведомственных организаций. Они могут проводить интерактивные занятия, знакомить с реальными кейсами городского управления и давать профессиональные рекомендации.

В частности, руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказывает о роли закупок в развитии столицы. В свою очередь, первый замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Александр Сибрин обсуждает со студентами стратегическое планирование и экономическую политику.

Студенты смогут решать реальные городские задачи уже с первого курса. При этом самые активные учащиеся будут принимать участие в программе оплачиваемой стипендиальной стажировки, что позволит объединить теоретическую подготовку с реальным профессиональным опытом.

По данным Роструда, университет правительства Москвы занимает лидирующие позиции в национальных рейтингах трудоустройства выпускников, занимая третье место в стране по направлению "Экономика и управление", восьмое – по "Юриспруденции", девятое – по направлению "Политические науки и регионоведение".

Приемная кампания университета продлится до 28 августа. Задать вопросы о поступлении и участии в программе грантов можно по телефону 8 (495) 957-91-32 или по электронной почте priem@mguu.ru.

Ранее на портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений в вузы. Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление. Результаты ЕГЭ автоматически передаются в вузы, и загружать их отдельно не нужно. Баллы можно посмотреть в разделе "Образование".

В этом году для абитуриентов выделили около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 620 тысяч мест в высшем образовании. Для выпускников школ будут доступны 1,2 тысячи университетов и примерно 4 тысячи колледжей.