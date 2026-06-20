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20 июня, 16:26

Общество

Прием заявлений в вузы стартовал на "Госуслугах"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

На портале "Госуслуги" стартовал прием заявлений в вузы, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"На "Госуслугах" можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление – всe с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн", – говорится в сообщении.

Результаты ЕГЭ автоматически передаются в вузы, и загружать их отдельно не нужно. Баллы можно посмотреть в разделе "Образование". Кроме того, сведения о льготах и индивидуальных достижениях подтягиваются в заявление из государственных систем и не требуют дополнительного подтверждения.

При этом даже если заявление изначально было подано в бумажном виде, его статус все равно можно отслеживать в личном кабинете на "Госуслугах". Для этого достаточно поставить соответствующую отметку в офлайн‑заявлении. Абитуриенты также могут в режиме онлайн контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить свои шансы на поступление, подавать согласие на зачисление и при необходимости менять свое решение.

Также на портале доступен сервис "Подбор вуза", который помогает найти подходящий университет или специальность с учетом баллов за ЕГЭ, пожеланий по наличию общежития и других факторов.

Приемная кампания будет проходить в несколько этапов: прием заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля, на бюджетные места в магистратуре – до 20 августа, а на платные места бакалавриата и специалитета – до 20 сентября. Узнать даты окончания приема заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре можно непосредственно в вузах либо с помощью сервиса "Подбор вуза".

Кроме того, с этого года поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им необходимо зарегистрироваться в ruID, а затем подать заявление через приложение ruID или на портале "Госуслуги".

В этом году для абитуриентов выделили около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, сообщил ранее зампред кабмина РФ Дмитрий Чернышенко. Всего для абитуриентов будут доступны 1,2 тысячи университетов и примерно 4 тысячи колледжей.

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