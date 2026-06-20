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20 июня, 10:14

Общество

Абитуриентам доступно 1,5 млн бюджетных мест в вузах и колледжах РФ в 2026 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Приемная кампания началась 20 июня в российских вузах, колледжах и техникумах. В этом году для абитуриентов выделили около 880 тысяч бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 620 тысяч мест в высшем образовании. Об этом сообщил зампред кабмина РФ Дмитрий Чернышенко, передает его слова аппарат политика.

Он отметил, что приемная кампания важна не только для поступающих, но и для всей РФ, так как от выбора абитуриентов зависит успешное развитие отраслей экономики страны и ее технологическое лидерство. Чернышенко напомнил, что данная цель была поставлена Владимиром Путиным.

По словам зампреда правительства РФ, для абитуриентов будут доступны 1,2 тысячи университетов и примерно 4 тысячи колледжей. Для целевого приема вузами выделено свыше 83 тысяч мест, большинство из которых – на направления подготовки в области здравоохранения, инженерного дела и педагогических наук.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков добавил, что в 2026-м большая часть бюджетных мест выделена на подготовку учителей, медиков, а также на инженерно-технические специальности.

"Уже традиционно 73% всех бюджетных мест распределяется университетам, расположенным в регионах", – отметил министр.

В свою очередь, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что особенностями приемной кампании этого года станет приоритетное зачисление на базе заявки на целевой договор, учет волонтерского опыта в индивидуальных достижениях, а также запуск в 5 субъектах (Волгоградская, Костромская, Ленинградская и Ульяновская области, а также Красноярский край) эксперимента по дистанционной подаче документов в колледжи и техникумы через суперсервис "Поступление в организации СПО онлайн" на портале "Госуслуги".

Ранее в Минобрнауки РФ заявляли, что абитуриенты для поступления в российские вузы должны предоставить паспорт, школьный аттестат или диплом колледжа, согласие на обработку персональных данных, документы для подтверждения особых прав при поступлении, а также бумаги, подтверждающие индивидуальные достижения.

В министерстве пояснили, что документы можно представить как в оригинале, так и в копиях, причем для последних нотариальное заверение не требуется. Также в ведомстве добавили, что документы на иностранном языке должны быть переведены на русский, а иностранные документы об образовании, при необходимости, должны быть легализованы в РФ.

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