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05 августа, 18:03

Экономика

В ЦБ заявили, что нельзя уверенно говорить о возможности скорого снижения ставки

Фото: Агентство "Москва"

В настоящее время нельзя уверенно говорить о возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте регулятора.

Большинство участников дискуссии, выступавших за снижение ставки на 25 базисных пунктов, предложили не давать сигнал о направленности дальнейших решений. Они отметили, что ускорение роста потребления и текущий рост цен, скорее всего, носят временный характер, а вторичные эффекты от увеличения цен на топливо будут ограниченными. Однако неопределенность относительно этих факторов сохраняется.

Кроме того, по-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В таких условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, подчеркивается в документе.

Центробанк 24 июля снизил ключевую ставку с 14,25 до 14% годовых. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что нет никакой необходимости превентивно "дергать" ставку. Однако она не исключила возможность ее повышения.

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