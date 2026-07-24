В ЦБ не увидели оснований для стагфляции в России

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Центробанк не видит оснований говорить о стагфляции в России, проводимая монетарная политика позволяет избежать такого сценария. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Отдельный год, где рост цен спровоцирован шоком предложения, – это не стагфляция, нельзя это так называть", – цитирует ее РИА Новости.

Она заметила, что некоторые пытаются называть стагфляцией сочетание более низких темпов роста экономики и инфляцию 6–7%. По словам Набиуллиной, этот термин часто используют "огульно" в качестве "страшилки", так как людей очень легко пугать тем, что непонятно.

Глава регулятора напомнила, что у стагфляции есть свои характеристики: снижение деловой активности, высокий уровень безработицы, высокая, ускоряющаяся инфляция из-за неоправданно мягкой денежно-кредитной политики.

Ранее Центробанк России снизил ключевую ставку, опустив ее с 14,25 до 14% годовых. При этом оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Прогноз же роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%.

По данным регулятора, удорожание топлива стало влиять на цены по широкому кругу товаров и услуг. Центробанк рассматривает ускорение темпов роста цен в качестве временного. Банк РФ прогнозирует, что инфляционные ожидания могут начать снижаться по мере стабилизации ситуации на топливном рынке.

