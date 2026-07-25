Силы ПВО ликвидировали 328 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 328 вражеских дронов над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.

Атака продолжалась с 20:00 пятницы, 24 июля до 08:00 субботы, 25 июля.

Беспилотники сбиты в том числе над Белгородской, Орловской, Воронежской, Ульяновской, Волгоградской, Нижегородской, Саратовской, Брянской, Самарской, Кировской, Ростовской, Тульской, Курской, Рязанской и Липецкой областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Калмыкией, Марий Эл и акваторией Азовского моря.

Воздушной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подвергся Севастополь. Один из вражеских дронов повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.", в результате чего загорелась крыша.

