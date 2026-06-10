Людей эвакуировали из дома престарелых в Ростовской области из-за пожара после ударов БПЛА

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Людей из дома престарелых и нескольких частных домов эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области из-за возгорания емкости с топливом в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Сотрудники спецслужб продолжают ликвидировать пожар. По уточненной информации, всего над территорией области было сбито более 10 беспилотников. Воздушной атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Угроза беспилотной опасности сохраняется на всей территории Ростовской области.

Возгорание емкости с топливом произошло в Миллеровском районе в ночь на 10 июня в результате падения обломков сбитого беспилотника.

На место ЧП сразу же направили необходимые силы и средства экстренных служб. Сообщения о возможных пострадавших пока не поступали, другие подробности случившегося выясняются.