Суд возобновит слушания по делу блогера Лерчек 30 июля

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гагаринский районный суд столицы возобновит рассмотрение уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) 30 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

При этом в правоохранительных органах опровергли распространившуюся в Сети информацию о планах прокуратуры ходатайствовать об изменении блогеру меры пресечения.

Валерию и Артема Чекалиных в 2024 году обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По данным следователей, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ более 250 миллионов рублей, полученных от продаж фитнес-марафонов. Для этого экс-супруги направили в банк поддельные документы.

В результате блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, а ее экс-супруг признался только в неуплате налогов.

Суд выделил дело в отношении Чекалиной в отдельное производство и приостановил его до выздоровления блогера, так как ей был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Кроме того, мера пресечения была изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалина уже прошла 9 курсов химиотерапии. Однако медицинских ограничений или противопоказаний, которые препятствовали бы ее явке в суд и участию в заседаниях, у блогера нет.