01 декабря, 16:35

Шоу-бизнес

Блогер Артем Чекалин признался в налоговом преступлении

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Бывший супруг блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артем Чекалин признался в налоговом преступлении. Об этом он заявил на заседании в Гагаринском суде Москвы.

При этом он добавил, что к выводу средств за рубеж не причастен.

"В незаконном выводе средств – не признаю, не согласен с квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой", – сказал Чекалин.

В свою очередь, Лерчек заявила, что ей непонятна суть обвинения. Она также не признала вину.

Ранее защита просила отпустить Чекалина из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, ссылаясь на характеристики блогера. Ему грозит от 5 до 10 лет колонии.

В 2023 году блогеров Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Дело было прекращено после того, как они закрыли задолженность.

Однако в октябре 2024 года Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей. В частности, в подложных документах были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Спустя время блогеров отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.

Суд в Москве продлил домашний арест блогерам Чекалиным

судышоу-бизнес

