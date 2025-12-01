01 декабря, 16:35Шоу-бизнес
Блогер Артем Чекалин признался в налоговом преступлении
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Бывший супруг блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артем Чекалин признался в налоговом преступлении. Об этом он заявил на заседании в Гагаринском суде Москвы.
При этом он добавил, что к выводу средств за рубеж не причастен.
"В незаконном выводе средств – не признаю, не согласен с квалифицирующим признаком, что преступление совершено организованной группой", – сказал Чекалин.
В свою очередь, Лерчек заявила, что ей непонятна суть обвинения. Она также не признала вину.
Ранее защита просила отпустить Чекалина из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, ссылаясь на характеристики блогера. Ему грозит от 5 до 10 лет колонии.
В 2023 году блогеров Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму, превышающую 300 миллионов рублей. Дело было прекращено после того, как они закрыли задолженность.
Однако в октябре 2024 года Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей. В частности, в подложных документах были выявлены ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Спустя время блогеров отправили под домашний арест. В сентябре 2025-го им предъявили обвинения в переводах в валюте на счета нерезидентов.
