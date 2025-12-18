Эксперт Горелкин объяснил главную цель создания базы IMEI-номеров

Минцифры планирует создать единую базу IMEI-номеров в 2026 году. Может ли введение новой учетной платформы помочь в обеспечении государственной безопасности и ослабить блокировки связи в регионах, разбиралась Москва 24.

Конец режима блокировок?

Министерство цифрового развития РФ намерено запустить в 2026 году единую платформу для учета уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI). Об этом заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при Минцифры.

"Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер", – пояснил замминистра.

IMEI представляет собой 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству – смартфону, планшету или модему. Этот номер идентифицирует сам аппарат, а не сим-карту или владельца. По словам Угнивенко, создание такой базы и привязка IMEI к конкретным сим-картам позволят точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике.





Дмитрий Угнивенко замглавы Минцифры РФ Будем надеяться, что это, может быть, слегка отпустит режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка.

В настоящее время для противодействия угрозам с использованием БПЛА в России применяются временные отключения мобильного интернета, на фоне чего были введены "белые списки" сайтов.

Кроме того, ранее в России заработал "период охлаждения" для сим-карт в целях борьбы с беспилотниками. Он начал действовать в тестовом режиме с 10 ноября и касается симок, завезенных в страну из-за рубежа, а также тех, что не использовались более 72 часов. Для таких номеров на 24 часа блокируется мобильный интернет и СМС. Чтобы снять ограничения, абоненту нужно подтвердить, что симка используется именно им.

"В жизни людей ничего не поменяется"

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев положительно оценил инициативу создания единой базы IMEI-номеров. В беседе с Москвой 24 он напомнил, что идентификатор уже позволяет, например, найти устройство в случае утери или кражи.

"Этим механизмом могут пользоваться в том числе силовые структуры для поиска – конечно, при условии, что устройство включено. Этот номер также отображается у сотовых операторов при использовании мобильного интернета или звонков, что позволяет практически стопроцентно сопоставить конкретное устройство с используемой сим-картой", – пояснил депутат.





Антон Ткачев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Это особенно важно для противодействия беспилотникам, которые зачастую работают на сим-картах российских операторов, вывезенных ранее или оформленных не на конкретное лицо. Подобное сопоставление дает высокую вероятность идентификации, является ли подключенное устройство обычным телефоном или беспилотной системой.

При этом, по словам Ткачева, данная мера логично дополняет ранее внедренные нормы, такие как "период охлаждения" для сим-карт.

"Таким образом, инициатива станет полезным инструментом, позволяя не прибегать к тотальному ограничению мобильной связи в регионах, где отмечаются прилеты дронов, а осуществлять точечное противодействие", – добавил он.

В то же время, по мнению депутата, повода для опасений из-за якобы возможной слежки за пользователями нет.

"Новая база – это лишь донастройка существующего механизма для решения конкретной актуальной задачи. С точки зрения обычного пользователя в повседневной жизни ничего не изменится, а возможности отслеживания строго регламентированы и применяются в установленных законом рамках", – заключил он.

Также в целом положительно идею оценил и эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Безусловно, это повысит безопасность и поможет в борьбе с беспилотниками, хотя злоумышленники, вероятно, попытаются клонировать или подменять IMEI. Здесь потребуется продумать надежную авторизацию устройства в сети, аналогично тому, как после выезда за рубеж по возвращении в Россию требуется код ввода.

Он предупредил, что возможно и возникновение черного рынка зарегистрированных устройств с привязанными сим-картами.

"Это потребует дополнительных мер защиты, хотя такие случаи, надеюсь, будут быстро пресекаться", – сказал Горелкин.

Что касается борьбы с мошенничеством, то здесь эффект, вероятно, будет менее выраженным, предположил эксперт. Он подчеркнул, что основная цель идеи – противодействие беспилотникам, ведь операторы смогут оперативно их блокировать, что снизит количество подобных инцидентов.