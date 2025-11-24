Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:54

Технологии

Операторы предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета

Фото: depositphotos/pressmaster

Российские операторы связи предупреждают абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы нескольких операторов.

К примеру, в МТС напомнили, что абоненты могут продолжать пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры даже при отсутствии интернета: такси, порталом "Госуслуги" и прочими ресурсами. Обычные звонки и СМС будут продолжать работать без изменений.

В свою очередь, Т2 сообщил о возможных ограничениях интернета по независящим от оператора причинам. При этом "востребованные онлайн-сервисы" будут оставаться доступными.

Ранее Минцифры России расширило "белый список" сайтов, доступных во время ограничений в работе мобильного интернета.

На втором этапе формирования такого перечня цифровых платформ в соответствующий список вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, а также Альфа-Банк, система цифровой маркировки товаров "Честный знак", РЖД, туристический портал "Туту.ру", навигатор "2ГИС" и прочие сервисы.

Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками БПЛА, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал на то, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты и соответствующие органы.

Россияне смогут оценить качество интернет-соединения в приложении "Госуслуги"

Читайте также


технологии

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика