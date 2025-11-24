Операторы предупредили россиян об ограничениях мобильного интернета

Фото: depositphotos/pressmaster

Российские операторы связи предупреждают абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы нескольких операторов.

К примеру, в МТС напомнили, что абоненты могут продолжать пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры даже при отсутствии интернета: такси, порталом "Госуслуги" и прочими ресурсами. Обычные звонки и СМС будут продолжать работать без изменений.

В свою очередь, Т2 сообщил о возможных ограничениях интернета по независящим от оператора причинам. При этом "востребованные онлайн-сервисы" будут оставаться доступными.

Ранее Минцифры России расширило "белый список" сайтов, доступных во время ограничений в работе мобильного интернета.

На втором этапе формирования такого перечня цифровых платформ в соответствующий список вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, а также Альфа-Банк, система цифровой маркировки товаров "Честный знак", РЖД, туристический портал "Туту.ру", навигатор "2ГИС" и прочие сервисы.

Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками БПЛА, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он указал на то, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты и соответствующие органы.