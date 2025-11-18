Форма поиска по сайту

18 ноября, 13:08

Песков назвал оправданными отключения интернета для борьбы с БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов для борьбы с атаками БПЛА, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал на то, что предметную оценку могут и должны давать только специалисты и соответствующие органы. В свою очередь, правительство России исходит из того, что считают целесообразными силовые ведомства, несущие ответственность за обеспечение безопасности.

"И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым", – подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что россияне станут получать СМС-оповещения об отключении интернета. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко рассказал, что в стране появится понятная единая система оповещения о предстоящем ограничении Сети.

Предполагается, что граждане не будут замечать происходящего, так как атаки БПЛА чаще всего случаются ночью.

