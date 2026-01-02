Форма поиска по сайту

02 января, 08:53

Происшествия

Более 10 пострадавших поступили в больницы после атаки ВСУ на Хорлы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Хорлы в Херсонской области в больницах региона и Крыма находятся 14 пострадавших, среди них 5 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Еще четверо раненых, включая одного несовершеннолетнего, находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.

Кузнецов добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В результате нападения погибли 24 человека, в том числе ребенок, еще 50 получили травмы. Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе.

Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в области днями траура. Ответом на удар Киева по мирным людям станет беспощадное возмездие, подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Херсонской области

происшествиярегионы

