Путин оценил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с гендиректором Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым прокомментировал повышенный интерес к балету "Щелкунчик", сообщается на сайте Кремля.

Встреча состоялась во вторник, 24 февраля. В ходе беседы Гергиев подчеркнул, что телетрансляция "Щелкунчика" оказалась своевременным решением из-за дефицита билетов.

"Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", – сказал в ответ глава государства.

По словам Гергиева, благодаря прямому эфиру увидеть знаменитый балет Петра Чайковского смогут жители разных регионов России.

