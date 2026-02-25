Форма поиска по сайту

25 февраля, 09:53

Культура

Путин оценил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с гендиректором Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым прокомментировал повышенный интерес к балету "Щелкунчик", сообщается на сайте Кремля.

Встреча состоялась во вторник, 24 февраля. В ходе беседы Гергиев подчеркнул, что телетрансляция "Щелкунчика" оказалась своевременным решением из-за дефицита билетов.

"Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", – сказал в ответ глава государства.

По словам Гергиева, благодаря прямому эфиру увидеть знаменитый балет Петра Чайковского смогут жители разных регионов России.

Ранее сообщалось, что московский еврейский театр "Шалом" проведет бесплатное чаепитие для детей, которые посетят спектакль "В начале было..." в костюмах принцев и принцесс, 8 марта.

Как подчеркнул актер постановки Николай Тарасюк, юные зрители смогут задавать вопросы родителям и комментировать происходящее на сцене.

Для участия нужно забронировать стол в Pasta Queen на 13:00 8 марта с пометкой "на чаепитие". На входе необходимо предъявить билет на постановку.

властькультуратеатр

