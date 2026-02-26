Дмитриев провел переговоры с США в Женеве

Фото: 123RF.com/designer491

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons Hotel des Bergues Geneva в Женеве, где прошли переговоры с участием американской стороны. Об этом пишет РИА Новости.

По данным СМИ, Дмитриев провел в гостинице чуть более двух часов и уехал около 18:30 по местному времени. Итоги встречи он комментировать не стал.

Отель также покинул спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который находился там около четырех часов. Сообщается, что он провел переговоры с украинской делегацией.

Ранее стало известно, что во время визита в Женеву Уиткофф также планировал провести консультации с представителями Ирана. Кроме того, он собирался встретиться с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США прошел в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию на этих встречах возглавлял помощник президента Владимир Мединский.