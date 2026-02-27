27 февраля, 12:28Политика
Российская армия освободила Краснознаменку в Днепропетровской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации, включая Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Последнее село удалось отбить в ходе решительных действий бойцов, служащих в подразделениях группировки войск "Центр". Причем они также смогли занять более выгодные позиции.
В свою очередь, солдаты "Севера" установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, "Запада" – над Карповкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" – над Риздвянкой в Запорожской области.
Аналогичную военную операцию по освобождению ранее провели в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Тогда контроль над первым селом установили военнослужащие из подразделений "Востока", а второе – "Севера".
Параллельно этому бойцы "Запада" отразили две попытки контратаки штурмовых подразделений ВСУ на купянском направлении. Операции проводились в районах Паламаревки и Благодатовки. В результате были ликвидированы 12 боевиков и пикап противника.
