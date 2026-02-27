Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:28

Политика

Российская армия освободила Краснознаменку в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации, включая Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Последнее село удалось отбить в ходе решительных действий бойцов, служащих в подразделениях группировки войск "Центр". Причем они также смогли занять более выгодные позиции.

В свою очередь, солдаты "Севера" установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, "Запада" – над Карповкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" – над Риздвянкой в Запорожской области.

Аналогичную военную операцию по освобождению ранее провели в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Тогда контроль над первым селом установили военнослужащие из подразделений "Востока", а второе – "Севера".

Параллельно этому бойцы "Запада" отразили две попытки контратаки штурмовых подразделений ВСУ на купянском направлении. Операции проводились в районах Паламаревки и Благодатовки. В результате были ликвидированы 12 боевиков и пикап противника.

Артиллерия группировки "Север" уничтожила склады с боеприпасами ВСУ

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика