Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне проведения спецоперации, включая Краснознаменку в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Последнее село удалось отбить в ходе решительных действий бойцов, служащих в подразделениях группировки войск "Центр". Причем они также смогли занять более выгодные позиции.

В свою очередь, солдаты "Севера" установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области, "Запада" – над Карповкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), а "Востока" – над Риздвянкой в Запорожской области.

Аналогичную военную операцию по освобождению ранее провели в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Тогда контроль над первым селом установили военнослужащие из подразделений "Востока", а второе – "Севера".

Параллельно этому бойцы "Запада" отразили две попытки контратаки штурмовых подразделений ВСУ на купянском направлении. Операции проводились в районах Паламаревки и Благодатовки. В результате были ликвидированы 12 боевиков и пикап противника.

