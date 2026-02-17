Радиоперехваты МО РФ вскрыли катастрофическую ситуацию ВСУ под Купянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Радиоперехваты Минобороны РФ и показания пленных украинцев вскрыли катастрофическую ситуацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном берегу реки Оскол в районе Купянска-Узлового Харьковской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном оборонным ведомством.

Выяснилось, что ВСУ несут значительные потери из-за обморожений и переохлаждения солдат. Бойцы вынуждены ночевать в окопах под открытым небом и в блиндажах без отопления по колено в грязи. Горячего питания нет, а попытка развести костер может обернуться атакой российских БПЛА.

"Чередующиеся дожди с морозами стали для солдат ВСУ настоящим ледяным адом", – добавили в Минобороны.

Все районы Купянска остаются под контролем российской армии, несмотря на безуспешные попытки ВСУ прорваться в город.

В конце января 2026 года российские силы установили контроль над населенным пунктом Купянск-Узловой. Тогда же военные РФ заблокировали участок местности размером 4 на 6 километров с военными ВСУ.

