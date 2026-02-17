Форма поиска по сайту

17 февраля, 13:02

Происшествия

Двоих россиян доставили в больницу с травмами после падения лифта в отеле на Пхукете

Фото: depositphotos/sudok1

Двое россиян находятся в больнице с травмами ног после падения лифта в отеле на Пхукете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генконсула РФ в провинции Егора Иванова.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

"Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные четверо, включая детей, выписаны", – отметил дипломат.

Инцидент с лифтом произошел в отеле, расположенном недалеко от пляжа Ката, 16 февраля. В результате пострадали 6 россиян, из них двое – 8-летний ребенок и 16-летний подросток. Местные власти приступили к расследованию.

В РСТ уведомили об отсутствии обращений от россиян в связи с происшествием.

Ранее лифт, внутри которого находились женщина и трехлетняя девочка, рухнул со второго этажа в Санкт-Петербурге. Благодаря системе безопасности конструкция застряла между этажами. Тем не менее обе пассажирки получили травмы.

происшествияза рубежом

