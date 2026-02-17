В Якутске двух девушек-подростков обвинили в убийстве семьи

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Двух девушек-подростков из Якутска обвинили в убийстве 40-летней женщины и ее 11-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Действия квалифицированы по статье 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное по групповому сговору").

По данным следствия, вечером 2 октября 2025 года подростки сговорились и расправились с семьей. СМИ со ссылкой на ведомство также уточняли, что погибшие приходились одной из обвиняемых матерью и братом.

Расследование передано следователю по особо важным делам СУ СКР по Якутии. Материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу.

