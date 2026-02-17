В Швеции пенсионера арестовали за многолетнее принуждение супруги к проституции

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Steffen Trumpf

В Швеции арестовали 60-летнего мужчину по подозрению в принуждении 50-летней жены к проституции, сообщает News.ru со ссылкой на Associated Press.

Следствие выяснило, что "бизнес" он вел на протяжении 4 лет, за которые женщина была вынуждена обслужить около 120 клиентов. В результате пострадавшая сама обратилась в полицию.

В рамках расследования обвинения были также предъявлены двум людям, которые пользовались услугами потерпевшей. В случае признания их вины им грозит до 1 года лишения свободы.

Самому пенсионеру обвинения в сутенерстве с отягчающими обстоятельствами планируется выдвинуть в ближайшее время.

Ранее полицейское управление Токио арестовало 51-летнего жителя города Тефу, который купил 12-летнюю девочку и заставлял ее заниматься проституцией. Несовершеннолетняя приехала в Японию с матерью из Таиланда.

Однако женщина исчезла, оставив дочь работать в массажном салоне. В результате девочке пришлось спать на кухне и оказывать сексуальные услуги клиентам. В региональное бюро иммиграционной службы она обратилась сама, после чего была помещена под защиту.