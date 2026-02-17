Подмосковные врачи спасли женщину с инсультом во время родов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли женщину, у которой произошел инсульт во время кесарева сечения. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

"Все началось дома с приступа мигрени с аурой, от которой женщина страдала с 14 лет. Состояние резко ухудшилось: развились судороги, а затем на их фоне – потеря сознания и первичный эпилептический приступ. Муж оперативно оказал первую помощь и вызвал скорую", – отмечается в сообщении.

На 35-й неделе беременности женщину доставили в родильный стационар МОЦОМД. Обследование показало у нее тяжелую преэклампсию и массивные отеки всего тела. После этого пациентке провели кесарево сечение, однако сразу после извлечения первого ребенка у нее случился приступ судорог и инсульт.

За жизнь женщины и детей боролась команда специалистов, в которую вошли анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи и неонатологи.

"Основной задачей стало купирование неврологической катастрофы. Для контроля судорог пациентке вводились сильнодействующие противосудорожные препараты. Параллельно начали терапию, направленную на снижение внутричерепного давления и борьбу с отеком мозга, вызванным инсультом", – уточнило учреждение.

Состояние пациентки было крайне тяжелым и нестабильным во время первых критических часов после операции, указал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Кулигин.

После пяти дней в реанимации женщине стало лучше, а дети, которые при рождении не могли дышать, прошли специализированное лечение. В настоящее время они все здоровы и выписаны.

Ранее медики ГКБ имени В. М. Буянова спасли девушку, у которой дважды остановилось сердце. Пациентка почувствовала себя плохо дома во время просмотра телевизора. Ей сдавило грудь, после чего она потеряла сознание. Скорую вызвал ее супруг.

