Мобильную Call of Duty полностью закроют в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Серверы игры Call of Duty: Warzone Mobile будут отключены 17 апреля 2026 года, после чего она станет полностью недоступна. До этого момента пользователи еще смогут продолжать заходить в игру, сообщила компания-разработчик Activision.

"Мы искренне благодарны сообществу, поддерживавшему Call of Duty: Warzone Mobile, а также разработчикам, которые воплотили этот проект в жизнь", – говорится на сайте компании.

Игра была удалена из Google Play и App Store еще в мае 2025 года. Тогда же компания остановила продажи внутриигровой валюты и выпуск нового сезонного контента. По данным игрового портала StopGame, поддержка проекта была завершена в связи с тем, что он не оправдал ожиданий Activision.

Ранее мобильная версия Tomb Raider вышла на устройствах на базе Android и iOS. По данным независимых тестов, порт продемонстрировал хорошую оптимизацию на устройствах Apple и способен запуститься даже на iPhone XS. Несмотря на отсутствие официального релиза в России, проект получил поддержку русского языка, а также совместимость с геймпадами.