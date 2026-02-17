МВД РФ объявило в розыск главреда "Проекта" Баданина

Фото: AP Photo/Evgeny Feldman (Роман Баданин признан иноагентом в РФ)

МВД РФ объявило в розыск главного редактора "Проект Медиа" (организация признана нежелательной на территории РФ) Романа Баданина (признан в РФ иноагентом). Это следует из базы ведомства.

Он разыскивается по уголовной статье. При этом по какой конкретно, в базе не указано.

В 2022 году Федеральная служба судебных приставов организовала исполнительное производство в отношении Баданина в соответствии с иском Роскомнадзора. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск к журналисту по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента".

Ранее в розыск была объявлена поэтесса Вера Полозкова (внесена в реестр террористов и экстремистов). Она также разыскивается по уголовной статье.

