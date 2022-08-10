ФССП завела исполнительное производство на главреда "Проекта" Баданина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная служба судебных приставов организовала исполнительное производство в отношении главного редактора "Проект Медиа" (организация признана нежелательной на территории РФ) Романа Баданина (признан в РФ иноагентом) в соответствии с иском Роскомнадзора. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что исполнительное производство на 10 тысяч рублей в отношении журналиста было возбуждено 21 июля.

Чертановский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Баданину по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента") в ноябре 2021 года. По данным источников, в настоящее время Баданин находится в Тбилиси.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение о продлении ареста публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Срок задержания под стражей продлили до 12 октября.