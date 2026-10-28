Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:06

Общество
Главная / Новости /

Юрист Арифулин: при отказе в замене бракованного товара нужно подать претензию

Юрист объяснил, как добиться замены бракованного товара

Фото: 123RF.соm/ jackf

Покупатель может добиться замены бракованной вещи или возврата денег, даже если сотрудник магазина отказался удовлетворить его требование. Чтобы защитить свои права, необходимо зафиксировать обращение в письменном виде и соблюсти установленные законом сроки. Об этом РИА Новости рассказал юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Антон Арифулин.

По словам специалиста, устный отказ продавца не имеет юридической силы. Претензию можно передать сотруднику магазина под подпись с указанием даты либо направить заказным письмом с описью вложения. Обратиться с требованием покупатель вправе в течение гарантийного срока, а если гарантия не установлена – в пределах двух лет.

Если причина неисправности вызывает сомнения, магазин обязан принять товар для проверки качества. Когда между сторонами возникает спор, продавец должен организовать и оплатить экспертизу.

При этом в некоторых случаях отказ в возврате денег или замене вещи может быть обоснованным. Например, если экспертиза установила, что товар сломался уже после покупки из-за неправильной эксплуатации, хранения или перевозки, действий третьих лиц либо обстоятельств непреодолимой силы. Основанием для отказа также могут стать пропуск установленных сроков или наличие дефекта, о котором покупателя заранее предупредили при уценке товара.

Если магазин отказывает без законных оснований, потребитель может обратиться в суд по месту жительства. При цене иска до одного миллиона рублей государственная пошлина не взимается. По словам Арифулина, суд может обязать продавца вернуть стоимость покупки, выплатить неустойку, компенсировать моральный вред и уплатить штраф в размере 50% от присужденной суммы, если покупатель не уклонялся от проверки качества.

Права потребителей распространяются и на некачественные услуги. В таком случае заказчик может потребовать бесплатно устранить недостатки, уменьшить стоимость услуги или переделать работу. Если обнаружен существенный дефект либо исполнитель нарушил срок его исправления, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денег. На это отводится десять дней.

Ранее россиянам рассказали, при каких обстоятельствах продавец вправе попросить паспорт при возврате покупки. Закон "О защите прав потребителей" не устанавливает исчерпывающий список документов, необходимых для проведения такой процедуры. При этом при возврате денег наличными сотрудник магазина должен удостовериться, что выплату получает именно покупатель. Это требование закреплено в указании Банка России от 11 марта 2014 года.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика