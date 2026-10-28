Юрист Арифулин: при отказе в замене бракованного товара нужно подать претензию

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Покупатель может добиться замены бракованной вещи или возврата денег, даже если сотрудник магазина отказался удовлетворить его требование. Чтобы защитить свои права, необходимо зафиксировать обращение в письменном виде и соблюсти установленные законом сроки. Об этом РИА Новости рассказал юрист по защите прав потребителей, член Ассоциации юристов России Антон Арифулин.

По словам специалиста, устный отказ продавца не имеет юридической силы. Претензию можно передать сотруднику магазина под подпись с указанием даты либо направить заказным письмом с описью вложения. Обратиться с требованием покупатель вправе в течение гарантийного срока, а если гарантия не установлена – в пределах двух лет.

Если причина неисправности вызывает сомнения, магазин обязан принять товар для проверки качества. Когда между сторонами возникает спор, продавец должен организовать и оплатить экспертизу.

При этом в некоторых случаях отказ в возврате денег или замене вещи может быть обоснованным. Например, если экспертиза установила, что товар сломался уже после покупки из-за неправильной эксплуатации, хранения или перевозки, действий третьих лиц либо обстоятельств непреодолимой силы. Основанием для отказа также могут стать пропуск установленных сроков или наличие дефекта, о котором покупателя заранее предупредили при уценке товара.

Если магазин отказывает без законных оснований, потребитель может обратиться в суд по месту жительства. При цене иска до одного миллиона рублей государственная пошлина не взимается. По словам Арифулина, суд может обязать продавца вернуть стоимость покупки, выплатить неустойку, компенсировать моральный вред и уплатить штраф в размере 50% от присужденной суммы, если покупатель не уклонялся от проверки качества.

Права потребителей распространяются и на некачественные услуги. В таком случае заказчик может потребовать бесплатно устранить недостатки, уменьшить стоимость услуги или переделать работу. Если обнаружен существенный дефект либо исполнитель нарушил срок его исправления, потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать возврата денег. На это отводится десять дней.

Ранее россиянам рассказали, при каких обстоятельствах продавец вправе попросить паспорт при возврате покупки. Закон "О защите прав потребителей" не устанавливает исчерпывающий список документов, необходимых для проведения такой процедуры. При этом при возврате денег наличными сотрудник магазина должен удостовериться, что выплату получает именно покупатель. Это требование закреплено в указании Банка России от 11 марта 2014 года.