Юрист Ярмуш: охранникам магазинов грозит до 10 лет тюрьмы за обыск покупателей

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Охранник магазина не вправе обыскивать покупателя при подозрении в краже, но может вызвать для этого полицию, рассказала Москве 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она напомнила, что главная задача охранника – следить за порядком в торговом зале лично или через камеры наблюдения. Если у него возникнут подозрения, что кто-то из посетителей совершил кражу, он может лишь подойти и вежливо, без применения силы попросить открыть сумку и предъявить чек.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Покупатель имеет полное право отказаться выполнять эти требования. Однако я бы советовала пойти навстречу сотруднику, чтобы быстро доказать свою невиновность и, не задерживаясь, пойти дальше по своим делам. Иначе охрана может вызвать полицию и придется тратить время на разбирательства.

При этом важно понимать, что охранник не вправе копаться в сумке, заводить посетителя куда-то в подсобку, насильно там удерживать и в целом применять какую-то физическую силу. Последнее возможно только в крайнем случае, когда покупатель первый затеял драку или устроил потасовку в магазине, отметила юрист.

"Если охранник начинает требовать пройти в какое-то подсобное помещение, хватает за руки, то я рекомендую сразу включить видеозапись на телефоне, чтобы фиксировать происходящее, и объяснить, что вы останетесь на месте и будете ждать приезда полиции", – посоветовала Ярмуш.

С жалобой на охранника в этом случае можно обратиться к руководству магазина, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, а также в Росгвардию, которая дает лицензии на осуществление охранной деятельности.

Кроме того, есть смысл написать заявление в полицию. Сотрудника в этом случае могут привлечь к ответственности по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). В ситуации, когда он просто настаивал на обыске и заставлял идти в подсобку, в качестве наказания, скорее всего, выберут штраф, который может составить до 80 тысяч рублей.

Однако если охранник применил физическую силу в отношении покупателя (скрутил руки, насильно обыскал или удерживал долгое время в подсобном помещении, причинил вред здоровью), то наказание может последовать по части 3 статьи 286 УК. В этом случае сотрудника могут посадить в тюрьму на срок от 3 до 10 лет, заключила Ярмуш.

Ранее адвокат Виталий Ульяненко рассказал, что сотрудники магазина не имеют права запрещать покупателям фотографировать товары и ценники в торговом зале. Тем более что это является для покупателя одним из способов доказать свою правоту и вернуть излишне уплаченные деньги, когда стоимость товара на кассе оказалась выше, чем в торговом зале.

