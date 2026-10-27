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Подготовку военнослужащих так называемой "коалиции желающих" к возможному размещению на Украине планируют организовать в Польше. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг на пресс-конференции с польским коллегой в Варшаве.

По словам главы британского оборонного ведомства, масштабные маневры состоятся в ноябре.

"В следующем месяце мы проведем здесь масштабные учения под эгидой многонациональных сил для Украины", - подчеркнул Стритинг.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные страны, входящие в "коалицию желающих", сделали все, чтобы Украина оказалась в тяжелейшем положении. По его словам, участники объединения разрушили украинскую государственность и экономику.