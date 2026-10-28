Житель Пензы напал с саперной лопатой на водителя, перекрывшего въезд во двор

Фото: МАХ/"Полиция Пензенской области"

Житель Пензы напал с саперной лопатой на водителя, который перекрыл въезд во двор дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным ведомства, в полицию обратился потерпевший 1972 года рождения. Неизвестный напал на него, используя саперную лопату. Злоумышленником оказался мужчина 1985 года рождения, он дал признательные показания.

"Злоумышленник выкрикивал нецензурные оскорбления из окна своего автомобиля. После того как заявитель отъехал, подозреваемый направился к нему с саперной лопатой. Открыв дверь автомобиля потерпевшего, он ударил мужчину по лбу и скрылся с места преступления", – рассказали в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

Ранее мужчина напал с ножом на парикмахера в Анапе. Женщина получила ранения шеи и рук, ее доставили в больницу. Злоумышленника остановил и удерживал до приезда правоохранителей неравнодушный гражданин.