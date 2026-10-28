Актриса Ольга Медынич призналась, что перестала водить авто после рождения сына

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актриса Ольга Медынич призналась, что перестала водить машину после рождения сына, которому сейчас 13 лет. Об этом она рассказала "Газете.ру" на вечере "ДВИЖЕНИЕ 100" в Москве.

По словам артистки, 13 лет назад она решила занимать только пассажирское кресло, отдав предпочтение безопасности и домашнему уюту. Медынич отметила, что водительское удостоверение получила еще в возрасте 20 лет, однако нередко сталкивалась с критикой своих навыков вождения.

Как рассказала актриса, после получения прав ей приходилось ездить по Санкт-Петербургу с большой картой, потому что навигаторы тогда еще не появились. Она пошутила, что являлась героиней анекдотов про блондинок, так как ужасно водила, хотя ей это нравилось. При этом артистка планирует вернуться за руль в ближайшие несколько лет.

Ранее бывшая участница реалити-шоу "Пацанки" и "Большие девочки" Анастасия Петрова рассказала, что может навсегда лишиться водительского удостоверения из-за ошибочно диагностированного психического расстройства. Она пояснила, что диагноз поставили ошибочно в психиатрической больнице после драк в детском доме.

Петрова обратилась за помощью юриста после того, как прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга попросил суд забрать у нее права. Девушке, возможно, придется пройти медицинскую комиссию.

