Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:32

Шоу-бизнес

Актриса Ольга Медынич призналась, что перестала водить авто после рождения сына

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актриса Ольга Медынич призналась, что перестала водить машину после рождения сына, которому сейчас 13 лет. Об этом она рассказала "Газете.ру" на вечере "ДВИЖЕНИЕ 100" в Москве.

По словам артистки, 13 лет назад она решила занимать только пассажирское кресло, отдав предпочтение безопасности и домашнему уюту. Медынич отметила, что водительское удостоверение получила еще в возрасте 20 лет, однако нередко сталкивалась с критикой своих навыков вождения.

Как рассказала актриса, после получения прав ей приходилось ездить по Санкт-Петербургу с большой картой, потому что навигаторы тогда еще не появились. Она пошутила, что являлась героиней анекдотов про блондинок, так как ужасно водила, хотя ей это нравилось. При этом артистка планирует вернуться за руль в ближайшие несколько лет.

Ранее бывшая участница реалити-шоу "Пацанки" и "Большие девочки" Анастасия Петрова рассказала, что может навсегда лишиться водительского удостоверения из-за ошибочно диагностированного психического расстройства. Она пояснила, что диагноз поставили ошибочно в психиатрической больнице после драк в детском доме.

Петрова обратилась за помощью юриста после того, как прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга попросил суд забрать у нее права. Девушке, возможно, придется пройти медицинскую комиссию.

Читайте также


шоу-бизнестранспортавто

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика