"Росгосстрах": каско для Bugatti W16 Mistral Тимати может стоить до 10 млн рублей

Фото: bugatti.com

Полис каско для автомобиля Bugatti W16 Mistral рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) может стоить до 10 миллионов рублей. Об этом Москве 24 рассказали в "Росгосстрахе".

Автомобиль этой редкой модели был впервые ввезен в Россию с 2013 года.

"Гипотетически, если бы автомобиль котировался у нас, с учетом индивидуального подхода к владельцу, который явно является VIP-клиентом, тариф каско на Bugatti W16 Mistral составил бы в пределах 1,5–2%", – пояснили в страховой.

Таким образом, при страховой сумме машины в 500 миллионов рублей стоимость полиса составила бы от 7,5 до 10 миллионов рублей.

"То есть была бы сравнима с ценой нового кроссовера Lixiang или Zeekr", – добавили в "Росгосстрахе".

При этом в компании уточнили, что такой договор с учетом стоимости машины требует перестрахования, что также могло бы наложить свой отпечаток.

Как стало известно ранее, Тимати заплатил за Bugatti W16 Mistral рекордный для России утильсбор в 244 миллиона рублей. По данным СМИ, авто стоимостью около 500 миллионов рублей ввезли из Европы через Киргизию. На Bugatti установлены номера "777" со старым московским кодом региона "77".

Всего выпущено 99 таких машин. Их производство завершилось в июле 2026 года, поэтому каждый экземпляр уже стал коллекционным.