Старейший в Финляндии передвижной луна-парк закроют спустя 138 лет

Фото: 123RF.com/grigory_bruev

Самый старый в Финляндии передвижной луна-парк Suomen Tivoli, существующий 138 лет, закрывается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Yle.

На решение о прекращении работы аттракциона повлиял ряд причин, среди которых – энергетический кризис, пандемия коронавируса, энергетический кризис, инфляция, повышение НДС, изменение потребительского поведения, рост расходов и осторожность потребителей.

Отмечается, что текущий финансовый год может стать седьмым убыточным годом подряд. В прошлом году луна-парку не удалось переехать из-за нехватки средств.

Ранее стало известно, что историю московского Парка Горького покажут в документально-художественном фильме "Вечный сад".

Картина будет состоять из двух серий по 44 минуты и расскажет о том, как парк менялся с момента открытия в 1928 году до наших дней. Премьеру приурочили к 100-летию Парка Горького, которое Москва отметит в 2028 году.