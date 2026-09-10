Историю Парка Горького покажут в двухсерийном фильме "Вечный сад"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Историю Парка Горького покажут в документально-художественном фильме "Вечный сад". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Картина будет состоять из двух серий по 44 минуты и расскажет о том, как парк менялся с момента открытия в 1928 году до наших дней. Премьера проекта приурочена к 100-летию Парка Горького, которое Москва отметит в 2028 году.

Над фильмом работали режиссер Никита Кононов и сценарист Алексей Кобылков. Авторы изучили архивные документы, воспоминания очевидцев, исторические фотографии и видеоматериалы, чтобы восстановить разные периоды жизни парка.

Первая серия охватит конец 1920-х и 1930-е годы. Зрители увидят первые годы работы Центрального парка культуры и отдыха, который открылся 12 августа 1928 года. В первый день вместо ожидаемых 20 тысяч посетителей сюда пришли более 100 тысяч человек.

Одной из центральных фигур первой серии станет Бетти Глан, первый директор Парка Горького. Через ее воспоминания создатели расскажут о превращении городской территории в крупный центр культуры, спорта и общественной жизни.

Проводником по эпохе станет садовник памяти: вместе с ним зрители окажутся на виртуальных аллеях 1930-х годов, увидят спортивные праздники, танцевальные вечера на "Острове танца" и дискуссии об идеальном отдыхе советского человека.

Отдельное внимание уделят массовым карнавалам. Первый из них прошел в 1935 году и собрал 120 тысяч человек. В его подготовке участвовали 200 художников, 100 режиссеров и 2 тысячи массовиков-затейников. Зимой парк превращался в каток площадью 125 тысяч квадратных метров, который ежедневно принимал до 20 тысяч посетителей.

Еще одна линия будет посвящена отношениям Бетти Глан и Максима Горького. Авторы обратятся к воспоминаниям директора о писателе и его отношении к парку, который позднее получил его имя. В серии также покажут развитие спортивных площадок, зимних развлечений, концертов и других форм массового досуга.

Довоенная история завершится событиями Великой Отечественной войны. Несмотря на авианалеты, парк продолжал работать: здесь проходили концерты и литературные вечера, а посетители занимались противовоздушной обороной. В 1943 году в парке организовали масштабную выставку трофейной военной техники.

Вторая серия перенесет зрителей в послевоенные годы и расскажет о событиях второй половины XX века. Главной героиней станет Елизавета Фокина, директор Парка Горького. В фильме воссоздадут постановки балетов на воде 1985 года, международные молодежные фестивали и концерты.

Создатели также покажут связь парка с советским и российским кинематографом. Здесь снимали эпизоды фильмов "Цирк" и "Я шагаю по Москве", а в Зеленом театре была создана финальная сцена "Ассы" с выступлением Виктора Цоя.

Отдельный эпизод посвятят переменам конца советской эпохи, развитию рок-культуры, деятельности Стаса Намина и созданной им советско-американской группе "Парк Горького". Архивные материалы этого периода дополнят современными съемками из Нескучного сада и Театра Стаса Намина.

Финальная часть фильма будет посвящена современной жизни парка. Весенние работы по подготовке зеленых территорий и повседневная жизнь его пространств покажут, как место, появившееся почти век назад, продолжает оставаться точкой притяжения для москвичей и гостей столицы.

Ранее сообщалось, что в столице завершается реставрация фасадов арки главного входа в Парк Горького на Крымском Валу. В рамках работ специалисты обновили фасады и кровлю. Уточнялось, что предыдущая реставрация проводилась более 10 лет назад.