Биохимик Дивинская: шиповник является лидером по содержанию витамина C

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Шиповник является лидером среди продуктов по количеству витамина C – в 100 граммах свежих ягод содержится около 650 миллиграммов аскорбиновой кислоты, что соответствует почти 930% суточной нормы. Об этом News.ru рассказала биохимик и психолог РПП Анна Дивинская.

Она отметила, что организм человека не способен самостоятельно производить витамин C и не может запасать его впрок, поэтому получать аскорбиновую кислоту необходимо регулярно вместе с пищей. При этом привычные цитрусовые не относятся к главным источникам вещества. В сушеном шиповнике его концентрация может превышать 1 500 миллиграммов на 100 граммов.

Среди других продуктов с высоким содержанием витамина C Дивинская выделила красный болгарский перец, черную смородину и облепиху. На 100 граммов каждого из них приходится примерно 200–250 миллиграммов аскорбиновой кислоты. В киви ее около 180 миллиграммов, а в свежей петрушке – порядка 150 миллиграммов.

Для сравнения в лимоне содержится примерно 40–53 миллиграмма витамина C на 100 граммов. Таким образом, по этому показателю шиповник превосходит его в четыре – шесть раз, а болгарский перец – примерно в пять раз. Еще одним ценным источником специалист назвала квашеную капусту – во время ферментации количество витамина C в ней не только сохраняется, но может увеличиваться, поэтому продукт особенно актуален в зимний период.

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