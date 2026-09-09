Врач Барредо: отказ от лука приведет к дефициту серы, калия и витамина C

Фото: 123RF.com/serezniy

Люди, которые решили отказаться от репчатого лука в рационе, могут столкнуться с недостатком полезной серы, витамина C, калия и кверцетинов. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на врача-эндокринолога, диетолога Алену Барредо.

По ее словам, в репчатом луке содержится немалое количество полезных веществ, необходимых для здоровья. Например, витамин C, являющийся компонентом для иммунитета, хорошего галогена и здоровых сосудов.

Помимо того, в луке содержится большое количество серосодержащих веществ, которые необходимы для строительства белка и фильтрации печени, а также калий и кверцетины – мощные антиоксиданты, обладающие омолаживающим, противоопухолевым и противоаллергическим эффектом.

Барредо уточнила, что при дефиците любого из перечисленных элементов риски развития заболеваний возрастают. Эндокринолог добавила, что нежелание употреблять лук у некоторых пациентов обусловлено сбоями в работе генов, отвечающих за переработку серы.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала, что чеснок способен снижать уровень "плохого" холестерина и систолическое давление. При этом она добавила, что овощ не способен заменить лекарства.