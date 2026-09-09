Модель Елена Перминова заявила, что снова свободна

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Модель Елена Перминова подтвердила, что больше не состоит в отношениях с Тарасом Романовым. Об этом сообщает "Радио 1".

Перминова поделилась новостью с подписчиками в соцсетях. На вопрос англоязычного поклонника о семейном статусе девушки она ответила, что рассталась, и назвала это решение лучшим.

О возможном разрыве пары информация появилась еще летом. Тогда модель заявляла, что ей нравится быть одной, однако ее молодой бойфренд утверждал, что они продолжают встречаться. Теперь же Перминова окончательно дала понять, что их отношения завершились.

Ранее дочь певицы Любови Успенской Татьяна опровергла слухи о помолвке с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Девушка рассказала, что ее возлюбленный пока не сделал новый шаг в отношениях. Москвин, в свою очередь, подробностями делиться не стал.