Ксения Шойгу назвала вторую дочь Владой

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу в интервью ТАСС рассказала, что выбрала для дочери имя Влада.

Шойгу пояснила, что это имя ей понравилось еще до рождения ребенка, она не рассматривала другие варианты. С первой дочерью Миланой все было иначе. По ее словам, в семье долго спорили и определились с именем уже после появления девочки на свет.

Она также рассказала, какие имена предлагали для второй дочери – Арина, Ирина и Яна. Женщина пошутила, что эти варианты, возможно, пригодятся для будущих внучек.

О рождении у Шойгу второго ребенка стало известно 26 августа. Отмечалось, что со здоровьем девочки все хорошо. Также спортивный функционер рассказывала, что ее старшая дочь очень ждала сестру. Однако во время беременности Шойгу не проводила гендер-пати из-за работы.

Отцом Миланы является блогер Алексей Столяров. Дочь родилась в 2021 году, но в 2023-м пара рассталась.

