Мать Натальи Водяновой рассказала, как супермодель ухаживает за новорожденной дочерью

Фото: legion-media.com/Danil Golovkin

Мать 44-летней супермодели Натальи Водяновой Лариса Кусакина рассказала порталу Woman.ru, как дочь справляется с уходом за новорожденной.

Женщина прилетела из России во Францию, чтобы помочь Водяновой после появления на свет шестого ребенка. По ее словам, малышка родилась здоровой.

"Старшие детки очень счастливы, все помогают, подходят, берут на руки, гладят, целуют. Дочь делит со всеми заботы, но много делает сама: ухаживает, кормит грудью", – поделилась Кусакина.

По словам матери модели, Водянова не пытается взять все домашние дела на себя и не ревнует дочь, когда ей предлагают помощь.

"У нее такое сильное материнское чувство, это ведь не первый ее ребенок, а шестой. Она всегда ко всем детям так относилась – очень тепло, с заботой, но не старалась все сама сделать", – объяснила Кусакина.

Она также отметила, что Водянова планирует какое-то время оставаться дома. При этом мать модели не знает, находится ли ее дочь в декрете или нет.

"Ей надо подкрепиться самой, подкрепить малышку, покормить ее какое-то время, чтобы росла хорошо. А потом уже дела", – добавила Кусакина.

Мать модели призналась, что выбор имени для внучки – Анна Наталья Лариса – удивил ее. При этом выбор был сделан еще до рождения ребенка.

"Я не стала спрашивать, почему такое. Считаю, что неправильно уточнять, раз родители решили", – заключила она.

О том, что Водянова станет матерью в шестой раз, стало известно в мае этого года. Она появилась на обложке нового номера журнала Vogue беременной.

Модель родила дочь 2 сентября. Отцом стал 49-летний муж-миллиардер Антуан Арно. Экс-глава Роскино Екатерина Мцитуридзе рассказывала, что новорожденная похожа и на отца, и на мать.

Водянова воспитывает пятерых детей. Сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева появились на свет в браке с британским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом. В 2020 году знаменитость вышла замуж за Арно и родила ему сыновей Максима и Романа.

